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Замминистра Минстроя РФ побывал в Таганроге с рабочим визитом

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14 июля Таганрог с рабочей поездкой посетил заместитель министра строительства и ЖКХ России Алексей Ересько. На очистных сооружения города прошло совещание с участием министра ЖКХ Ростовской области Сергея Сизикова, главы администрации Таганрога Андрея Фатеева, руководства Водоканала.

Город

«Говорили об участии города в федеральной программе по модернизации коммунальной инфраструктуры. Сейчас идет процесс ее формирования, и у Таганрога есть все возможности получить федеральные средства на реконструкцию очистных сооружений канализации. Мы в числе первых заявили о своей готовности войти в программу. Управленческая команда таганрогского Водоканала доложила о подготовительной работе, проведенной специалистами предприятия», — рассказал о ходе встречи Андрей Фатеев.

Сейчас на очистных сооружениях идут первичные работы. Они рассчитаны на три года. Участие в федеральной программе даст возможность продолжить модернизацию коммунальной инфраструктуры на следующих этапах.

«Только комплексный подход позволит в течение нескольких лет провести обновление канализационного хозяйства города», — подчеркнул глава администрации.

Ранее мы сообщали, что губернатор Ростовской области поднял вопрос о модернизации коммунальной инфраструктуры Таганрога.

Фото: ТГ-канал Андрея Фатеева

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Таганрогская правда
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