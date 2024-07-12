Губернатор Ростовской области поднял вопрос о модернизации коммунальной инфраструктуры Таганрога

Вопросы модернизации систем водоснабжения и водоотведения Таганрога были рассмотрены на совещании, которое провел губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Глава региона заслушал доклады руководителей администрации Таганрога и министерства ЖКХ области о ситуации в городском водопроводно-канализационном хозяйстве, а также о возможных вариантах решения существующей проблемы высокого износа и аварийности систем, сообщается на портале донского правительства.

Водопроводно-канализационная инфраструктура приморского города это 720 км сетей водоснабжения. На сегодняшний день более половины сетей водоотведения – 390 км -находятся в крайне изношенном состоянии. Нуждаются в обновлении канализационно-насосная станция, очистные сооружения.

Из регионального бюджета выделяются средства на восстановление сетей. Так, за минувшие два года отремонтировано пять участков канализационного коллектора: на территории ТАНТК им. Г.М. Бериева, по ул. Галицкого, ул. Войкова. Сейчас готовится и частично начато восстановление еще шести, в том числе главного самотечного и участка №31.

Также часть городских сетей удастся отремонтировать за счет федеральной программы модернизации коммунальной инфраструктуры.

«Важно найти комплексное решение для модернизации и обновления водопроводно-канализационного хозяйства», отметил губернатор.

Глава региона поручил до 1 августа проработать предложения по вариантам стабильной финансовой модели программы модернизации систем водоснабжения и водоотведения Таганрога.

Фото: t.me/Fateev_A_E (из архива)