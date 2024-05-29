Законопроекты о совершенствовании налогового законодательства внес Минфин в Правительство РФ

Это целый пакет поправок в закон о бюджете на 2024-2026 годы, а также в Налоговый и Бюджетный кодексы.

Так, изменения коснутся налогообложения доходов физлиц. В настоящее время действует плоская шкала налогообложения, однако Минфин предлагает модернизировать систему и внедрить элементы прогрессивного налогообложения.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, изменения затронут только 3,2% работающих людей. Именно столько имеют годовой доход, превышающий 2,4 миллиона рублей.

Согласно материалам Минфина, предлагается ввести следующую шкалу налогообложения:

— Для доходов до 2,4 миллионов рублей в год (то есть до 200 тысяч рублей в месяц) ставка останется на уровне 13%.

— Для годовых доходов от 2,4 миллионов до 5 миллионов рублей ставка составит 15%.

— Для доходов от 5 миллионов до 20 миллионов рублей в год — 18%.

— Для доходов от 20 до 50 миллионов рублей в год — 20%.

— Для доходов свыше 50 миллионов в год — 22%.

Особые условия предусмотрены для участников СВО: для них порядок налогообложения остается прежним. Кроме того, малоимущие семьи с двумя и более детьми получат возможность сниженной ставки налогообложения — 6% за счет вычета НДФЛ.

Вычет будет оформлен с использованием механизмов оказания соцподдержки из средств федерального бюджета. Такая мера будет стимулировать зарабатывать и показывать свои доходы, поскольку часть из них будет возвращена.

Принятие предлагаемых изменений позволит обеспечить стабильные и предсказуемые условия для граждан, бизнеса и регионов на ближайшие 6 лет. И даст рост экономического благосостояния страны, — отметил министр финансов РФ Антон Силуанов.

Налоги пойдут на финансирование новых нацпроектов: «Молодежь и дети», «Семья», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь».

По мнению заместителя председателя общественной палаты Ростовской области Александра Нечушкина, государство увеличит и вложения в инфраструктуру, строительство жилья, дорог, развитие наукоёмких отраслей.

Я думаю, что средства направят и на развитие принципиально новых секторов и отраслей, которых раньше не существовало, — подчеркнул Александр Нечушкин.

Напомним, о необходимости модернизации налогового законодательства заявил Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному Собранию.

Фото «Таганрогской правды»