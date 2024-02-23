ЗАГС Ростовской области назвал самые популярные имена детей в 2023 году

Чаще всего в Ростовской области девочек называли именем София (223 ребенка), мальчиков – Михаил (226 детей). Об этом говорится в отчете о работе донского ЗАГС за прошлый год.

В топ-10 по популярности также вошли имена: девочек — Мария (202), Варвара (196), Ева (195), Анна (178), Виктория (177), Милана (176), Алиса (173), Василиса (171), Полина (168). Мальчиков — Александр (210), Артём (203), Максим (203), Матвей (197), Руслан (192), Космос (187), Марк (180), Тимофей (178), Роман (175).

Всего в 2023 году ЗАГС Ростовской области зарегистрировал 32 565 записей о рождении. В прошлом году детей родилось меньше — 33 094 записи.

Статистика показывает, что в 2023 году, как и в предыдущие, количество родившихся мальчиков больше на 4,8%, чем девочек (16 683 мальчика и 15 882 девочки). При этом, несмотря на сложную демографическую ситуацию, в 21 муниципальном образовании региона наблюдается увеличение количества регистраций рождений в сравнении с 2022 годом.

В 2023 году 19 464 донские семьи пополнились вторыми, третьими и последующими детьми, что составляет 59,8% от общего числа родившихся (2022 – 61,2%). Более чем в 13 тыс. семей родились первенцы.

Также за прошлый год в Ростовской области появились на свет 356 пар двоен, в пяти семьях родились тройни.

Фото из архива (Анатолий Ивашов)