Задержаны экстремисты: в Ростове функционировала ячейка запрещенной международной организации

Ее деятельность пресечена сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из департамента военной контрразведки ФСБ России.

В Ростове-на-Дону пресечена псевдорелигиозная деятельность ячейки международной экстремистской организации, запрещенной на территории Российской Федерации, сообщает донская полиция. Организатор и активных участники запрещенной ячейки — жители донской столицы — задержаны силовиками.

Установлено, что злоумышленники проводили агрессивную вербовочную работу среди военнослужащих российской армии и гражданского населения, отбирая в организацию новых адептов. При этом преступная деятельность экстремистской структуры координировалась центрами из-за рубежа, с неконтролируемым выводом финансовых потоков в недружественные государства, говорится в сообщении. Участники оккультно-религиозного движения вопреки судебному запрету пропагандировали собственный метод псевдооздоровления и самолечения, изначально получившего своё распространение на территории Республики Казахстан.

В местах проживания задержанных прошли обыски. Изъята экстремистская литература и другие предметы, подтверждающие причастность этих лиц к деятельности запрещенной организации.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.2 и частью 2 статьи 282.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Организация деятельности экстремистской организации, а также участие в ней».

Фото Анатолия Ивашова