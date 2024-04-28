В Ростовской области неизвестные напали на ветерана СВО и его жену

Расследование уголовного дела, возбужденного по факту избиения ветерана СВО и его жены в Ростове, взял на контроль глава Следственного комитета РФ.

Информация об инциденте появилась вчера, 27 апреля, в региональных СМИ. Сообщалось, что в Суворовском микрорайоне Ростова жители обратились в полицию, заметив, как на улице трое неизвестных напали на мужчину и начали его избивать. Досталось и женщине, которая пыталась заступиться за своего мужа.

В результате потасовки у женщины зафиксированы перелом ноги, ушибы головы, груди и поясницы, а у ее мужа — ушибы лица, — сообщает телеграм-канал Don Mash.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения на участника СВО в Ростовской области. По данным следствия, нападавшие также «оскорбляли определенную группу по национальному признаку и снимали все это на видео».

В рамках расследования уголовного дела будет дана и правовая оценка высказываниям молодых людей.

О ходе и результатах расследования региональному Следственному управлению СКР поручено представить доклад в центральный аппарат ведомства.

Фото из архива (следком по РО)