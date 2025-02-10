Глава города Таганрога Светлана Камбулова планирует принять участие в программе «Касается каждого» на областном телеканале ДОН24. В прямом эфире она ответит на вопросы жителей города.

Эфир программы состоится в понедельник, 17 февраля, в 16.05. Телефон прямого эфира: 8 (863) 201-70-44. Кстати, задать вопросы можно уже сейчас: Телеграм @don24privetbot или по номеру: 8-918-511-24- 24, https://clck.ru/3GHWB8.

Прямой эфир также будет доступен в официальном аккаунте администрации Таганрога в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/taganrogofficial.

«Во время программы обсудим важные темы, касающиеся нашего города и каждого жителя. Присоединяйтесь к обсуждению и задавайте свои вопросы. Ваши мнения и предложения крайне важны – давайте сделаем этот разговор полезным и продуктивным!», — написала Светлана Камбулова в своем telegram-канале.

Ранее Светлана Камбулова напомнила о проведении в Таганроге общеобластного приёма участников СВО.

Фото Сергея Плишенко (из архива)