Забрался на вагон: в Ростовской области от удара током погиб подросток

Сотрудники транспортной полиции Ростовской области выясняют причины гибели несовершеннолетнего на железной дороге.

Сообщение о случившемся поступило в дежурную часть Ростовского ЛОВД России на транспорте. На станции Гниловская электротоком контактной сети травмирован человек. На место ЧП выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.

«По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. 15-летний подросток, житель Ростова-на-Дону, забрался на вагон поезда и получил смертельный электроудар контактной сети», — сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки следственными органами будет принято процессуальное решение.

Полицейские напоминают, что железная дорога — это зона повышенной опасности! Категорически запрещается подниматься на вагоны, опоры и специальные конструкции контактной сети, где электрический провод имеет напряжение свыше 27 тысяч вольт, а электрическая дуга между проводом и человеком может возникнуть еще в процессе поднятия на вагон.

Ранее мы рассказывали, что в Ростовской области пассажирский поезд насмерть сбил 22-летнего жителя поселка Каменоломни.

Фото Минтранс РО из архива