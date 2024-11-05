Заболеваемость ОРВИ в Ростовской области ниже эпидпорога на 22,5 %

Такие данные по заболеваемости ОРВИ на 44-й неделе (с 28 октября по 3 ноября) приводит управление Роспотребнадзора по Ростовской области.

Отмечается, что эпидситуация по ОРВИ и гриппу в регионе стабильная. У обследованных диагностированы риновирусы, сезонные коронавирусы, парагрипп, бокавирусы, аденовирусы, метапневмовирусы.

На Дону продолжается предсезонная прививочная кампания. В целом по области против гриппа привито 42,4 % от численности населения.

«Ни у одного из привитых против гриппа не зарегистрировано неблагоприятных поствакцинальных реакций или осложнений после прививки. Настоятельно рекомендуем привиться до начала эпидемического подъема заболеваемости. Сделав прививку, вы защитите свой организм от вируса гриппа», — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве напомнили, что вакцинация — наиболее эффективная мера борьбы с гриппом. Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путем выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией.

Современные противогриппозные вакцины безопасны и обладают высокой эффективностью с точки зрения профилактики гриппа и развития осложнений. Вакцинация снижает частоту заболеваемости гриппом в среднем в два раза. У привитых в случае их заболевания оно протекает легче и не приводит к развитию осложнений. Вакцины нового поколения разрешено применять как взрослым, так и детям.

Сделать прививки против гриппа и коронавируса можно в поликлиниках по месту жительства. Время еще есть. По многолетним исследованиям, пик заболеваемости приходится на конец ноября — начало декабря. Отметим, что для выработки иммунитета организму требуется 2-3 недели.

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