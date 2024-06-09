Главная » Новости Ростовской области

За вождение в пьяном виде у жителя Дона конфисковали автомобиль

На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

В Ростовской области у мужчины конфисковали автомобиль после того, как он второй раз подряд сел за руль в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Новости Ростовской области

Суд признал 47-летнего мужчину виновным в том, что он управлял машиной в состоянии опьянения, хотя ранее уже подвергался за это административному наказанию. Фигуранта приговорили к обязательным работам. Но государственный обвинитель не согласился с приговором суда. В частности, он был против того, чтобы автомобиль был возвращен супруге осужденного, поскольку машина приобреталась в браке, а потому подлежала конфискации.

В итоге Ростовский областной суд поддержал позицию прокурора и конфисковал автомобиль виновного в доход государства.

Image by freepik

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru