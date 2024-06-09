В Ростовской области у мужчины конфисковали автомобиль после того, как он второй раз подряд сел за руль в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд признал 47-летнего мужчину виновным в том, что он управлял машиной в состоянии опьянения, хотя ранее уже подвергался за это административному наказанию. Фигуранта приговорили к обязательным работам. Но государственный обвинитель не согласился с приговором суда. В частности, он был против того, чтобы автомобиль был возвращен супруге осужденного, поскольку машина приобреталась в браке, а потому подлежала конфискации.

В итоге Ростовский областной суд поддержал позицию прокурора и конфисковал автомобиль виновного в доход государства.

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