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За три дня с улиц Таганрога вывезено более 35 кубометров мусора

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В Таганроге уже 1 января подрядные организации приступили к уборке города от мусора, который остался на улицах после праздника. За первые три дня наступившего года было собрано и вывезено более 35 кубометров.

#ЖКХ

Как сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова, ежедневно в работах участвуют около 70 дворников. Сбор случайного мусора и очистка урн ведется в первую очередь на центральных улицах и общественных пространствах.

«Обратила внимание на комментарии по теме уборки. Многие адресные ориентиры уже приведены в порядок. За первые три дня нового года было собрано и вывезено более 35 кубометров мусора. Важно, чтобы город оставался чистым и комфортным для жителей и гостей. Стоит помнить, что чистоту мы создаем вместе. Брошенный мимо урны мусор не украшает улицы, а лишь ухудшает их внешний вид. Давайте будем ответственными», — обратилась к горожанам глава города.

Она также отметила, что уборка на городских улицах проводится регулярно.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге планируют заменить 5,5 км водопроводных сетей.

Фото t.me/KambulovaSvetlana

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ЖКХ новости Таганрог уборка улиц
Таганрогская правда
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