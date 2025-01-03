В Таганроге планируют заменить 5,5 км водопроводных сетей

В 2025 году в Таганроге планирует заменить более 5500 метров действующих участков водопроводной сети, имеющих высокий износ. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

Она подчеркнула, что вопросы обеспечения бесперебойного водоснабжения нашего города остаются одними из наиболее актуальных. Поэтому уже в январе «Водоканал» приступит к выполнению программных мероприятий нынешнего года.

«Основной акцент будет сделан на развитие систем водоснабжения и водоотведения. В этом году предприятие планирует заменить более 5500 метров действующих участков водопроводной сети, имеющих высокий износ. Еще одно направление программы — капитальный ремонт канализационных сетей, планируется заменить более 2500 метров», — рассказала Светлана Камбулова.

По ее словам, «Водоканал» также проведет ремонтные работы на ключевых объектах: водозаборах, очистных сооружениях водопровода и канализации, канализационных и водопроводных насосных станциях, колодцах и пожарных гидрантах. Будет выполнено обновление сетей электроснабжения, а также восстановление асфальтового покрытия после проведения земляных работ.

«Объем программных мероприятий городского «Водоканала» существенно увеличился. Их успешная реализация позволит повысить надёжность всей системы водоснабжения и канализации, а также улучшит качество предоставляемых услуг», — отметила глава города.

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