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В Таганроге планируют заменить 5,5 км водопроводных сетей

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В 2025 году в Таганроге планирует заменить более 5500 метров действующих участков водопроводной сети, имеющих высокий износ. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова.

#ЖКХ

Она подчеркнула, что вопросы обеспечения бесперебойного водоснабжения нашего города остаются одними из наиболее актуальных. Поэтому уже в январе «Водоканал» приступит к выполнению программных мероприятий нынешнего года.

«Основной акцент будет сделан на развитие систем водоснабжения и водоотведения. В этом году предприятие планирует заменить более 5500 метров действующих участков водопроводной сети, имеющих высокий износ. Еще одно направление программы — капитальный ремонт канализационных сетей, планируется заменить более 2500 метров», — рассказала Светлана Камбулова.

По ее словам, «Водоканал» также проведет ремонтные работы на ключевых объектах: водозаборах, очистных сооружениях водопровода и канализации, канализационных и водопроводных насосных станциях, колодцах и пожарных гидрантах. Будет выполнено обновление сетей электроснабжения, а также восстановление асфальтового покрытия после проведения земляных работ.

«Объем программных мероприятий городского «Водоканала» существенно увеличился. Их успешная реализация позволит повысить надёжность всей системы водоснабжения и канализации, а также улучшит качество предоставляемых услуг», — отметила глава города.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге энергетики заменили более 30 км воздушных линий.

Фото из архива

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Водоканал водопроводные сети ЖКХ новости ремонт Таганрог
Таганрогская правда
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