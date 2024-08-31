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За сутки в Ростовской области произошло 27 ландшафтных пожаров

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В Ростовской области сохраняется наивысший класс пожарной опасности. Только за последние сутки произошло 27 ландшафтных пожаров, площадь которых превысила 7 тысяч квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

#Безопасность

Сейчас в донском регионе пожарно-спасательные подразделения переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве ежедневно находятся более 600 человек. Из-за аномально высоких температур и отсутствия осадков сохраняется высокая и чрезвычайная пожароопасность.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число ландшафтных пожаров увеличилось на 24%. Зарегистрированы два случая перехода огня на жилые дома и постройки», — сообщает официальный портал донского правительства.

Напомним, что с конца апреля в Ростовской области  установлен особый противопожарный режим и введен запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и бытовых отходов. К нарушителям применяются меры административного воздействия.

Донские огнеборцы просят жителей и гостей области строго соблюдать правила пожарной безопасности, быть предельно внимательными и осторожными в обращении с огнем, не бросать в лесу горящие спички и непотушенные окурки, не выжигать сухую траву и камыш.

Телефон для вызова спасательных служб – 112.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области ликвидировали пожар, охвативший 50 гектаров леса.

Фото ГУ МЧС Ростовской области

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Таганрогская правда
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