За сутки билеты на январские спектакли Таганрогского театра им. А.П. Чехова почти разобраны

Скорость продажи билетов «превысила все ожидания».

Вчера, 20 ноября, была открыта продажа билетов на спектакли Таганрогского театра им. А.П. Чехова в январе следующего, 2025 года. Скорость их продажи всего лишь за сутки «превысила все ожидания», говорится в сообщении театра на странице в Telegram.

В администрацию театра поступило множество вопросов, комментариев и даже жалоб о невозможности приобрести желанный билет в театр. И в этой связи руководство театра обратилось к зрителям с благодарностью за «неизменно аншлаговые залы и огромный спрос на билеты спектаклей репертуара предстоящих месяцев» и пояснениями по поводу количества билетов.

«Несколько сезонов реализация наших билетов происходит как «в живом» режиме в кассе театра, так и в online-формате (через сайт театра). Количество мест в зале, так же как и количество спектаклей в месяц, ограничены. К сожалению, всех желающих принять мы не имеем возможности, — говорится в сообщении таганрогского театра. — Поэтому в режиме реального времени приобрести билеты удается далеко не всем: не только частным зрителям, но и группам, и организациям. Мы стараемся учитывать ваши пожелания при формировании афиши. В репертуаре возможны дополнительные показы самых востребованных постановок, о чем мы дополнительно оповестим вас».

16 ноября в Чеховском театре Таганрога при полном аншлаге прошла премьера пьесы «Ханума», написанной А. Цигарели и переведенной на русский язык еще в 1882 году.

Фото: Игорь Кочанов