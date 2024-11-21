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За сутки билеты на январские спектакли Таганрогского театра им. А.П. Чехова почти разобраны

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Скорость продажи билетов «превысила все ожидания».

Культура

Вчера, 20 ноября, была открыта продажа билетов на спектакли Таганрогского театра им. А.П. Чехова в январе следующего, 2025 года. Скорость их продажи всего лишь за сутки «превысила все ожидания», говорится в сообщении театра на странице в Telegram.

В администрацию театра поступило множество вопросов, комментариев и даже жалоб о невозможности приобрести желанный билет в театр. И в этой связи руководство театра обратилось к зрителям с благодарностью за «неизменно аншлаговые залы и огромный спрос на билеты спектаклей репертуара предстоящих месяцев» и пояснениями по поводу количества билетов.

«Несколько сезонов реализация наших билетов происходит как «в живом» режиме в кассе театра, так и в online-формате (через сайт театра). Количество мест в зале, так же как и количество спектаклей в месяц, ограничены. К сожалению, всех желающих принять мы не имеем возможности, — говорится в сообщении таганрогского театра. — Поэтому в режиме реального времени приобрести билеты удается далеко не всем: не только частным зрителям, но и группам, и организациям. Мы стараемся учитывать ваши пожелания при формировании афиши. В репертуаре возможны дополнительные показы самых востребованных постановок, о чем мы дополнительно оповестим вас».

16 ноября в Чеховском театре Таганрога при полном аншлаге прошла премьера пьесы «Ханума», написанной А. Цигарели и переведенной на русский язык еще в 1882 году.

Фото: Игорь Кочанов

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