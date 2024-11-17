В Таганроге прошла премьера музыкальной комедии «Ханума»  

16 ноября в Чеховском театре Таганрога был полный аншлаг. Собственно, этим никого не удивишь, билеты на спектакли продаются задолго до самих постановок. Однако, субботний вечер был особенным. Труппа таганрогского театра порадовала своих зрителей премьерой пьесы «Ханума», написанной А. Цигарели и переведенной на русский язык еще в 1882 году.

Сейчас пьеса является хрестоматийной классикой жанра. Режиссер-постановщик и хореограф спектакля Анна Фекета, известная таганрожцам по спектаклям «Каренины. Лабиринты памяти», «Пер Гюнт», «Макбет.net» и другим. Анна Иосифовна — Лауреат нескольких международных театральных фестивалей, член гильдии режиссеров России. Она работает с труппой Таганрогского театра с 2021 года и покоряет всех своим талантом.

События происходят в Грузии, в одном из армянских торговых кварталов в конце ХIХ века. Ханума (в переводе с арабского «госпожа») в пьесе – сваха, которую играют прекрасные артисты Ольга Билинская и Злата Лазовская. С ней пытается соперничать в мастерстве устраивать свадьбы Кабато (Татьяна Алексеева). Торговец и богач Митич (Сергей Герт) хочет выдать свою 18-летнтнюю красавицу дочь Сону (Юлия Пану) за старика князя (Сергей Баринов), чтобы получить княжеский титул и герб.

В итоге, через два с половиной часа интриг, доброго юмора, завораживающих музыкальных и хореографических номеров, перевоплощений и переодеваний побеждает любовь и, разумеется, хитрость и смекалка Ханумы. Завершается эта великолепная мызыкальная комедия вместо одной, сразу четырьмя свадьбами!

Наряду с прекрасной игрой актеров, песнями и зажигательными танцами узнаваем почерк режиссера-постановщика. Оригинальна сцена с туманом. Вспоминается постановка на сцене нашего театра пьесы «Забыть Герострата». Тогда, чтобы создать сопричастность зрителей с действием на сцене (как известно, Герострат, чтобы остаться в истории поджег храм Артемиды в Эфесе), на сцене подожгли неизвестно что. Дым быстро распространился как по сцене, так и по первым рядам. Зрители чихали и плакали. Сопричастность с происходящим на сцене была достигнута сполна.

И еще одна ремарка. В интернете обсуждается тема высокой стоимости билетов в Большой театр в Москве. Якобы с приходом на место руководителя Валерия Гергиева цена билетов стала резко расти и сегодня достигает 40 тысяч рублей. В нашем родном Чеховском театре цены на спектакли вполне приемлемые, не выше одной тысячи рублей. За что следует благодарить руководителя Таганрогского драматического театра им. А.П. Чехова заслуженного артиста РФ Сергея Герта.

Ранее мы рассказали, что концерт классической фортепианной музыки состоится в художественном музее Таганрога.

Анатолий Ивашов, фото автора