За пять лет в Таганроге появилось почти 700 многодетных семей

11 февраля в Таганроге заместитель главы городской администрации Ирина Голубева провела заседание городской межведомственной комиссии по социально-демографическим вопросам. Участники подвели итоги работы за прошлый год, обсудили вопросы, касающиеся занятости, рождаемости, социальных мер поддержки и другие.

По словам начальника управления экономразвития городской администрации Наталии Крутоголовиной, уровень регистрируемой безработицы немного снизился и составил 0,2%. А среднемесячная заработная плата увеличилась на 16,7% и достигла 60,2 тыс. рублей — это соответствует третьему месту среди городов Ростовской области.

В 2024 году завершилась реализация нацпроекта «Демография». Как сообщила начальник управления соцзащиты населения Вера Котова, главным его результатом стал рост многодетных семей в Таганроге. За последние пять лет их число увеличилось на 687. И сейчас в нашем городе состоит на учете уже более двух тысяч таких семей, в них воспитывается в общей сложности более 6,5 тысяч детей. С 2025 года запущен новый нацпроект «Семья». В нем сохранены все меры, действовавшие раннее, а также введены новые виды помощи.

Также на заседании комиссии шла речь о государственной поддержке в сфере занятости населения — содействии в поиске подходящей работы, адаптации на рынке труда, переобучении.

Ранее мы рассказали, что в школах и детсадах Таганрога проходят инспекционные проверки.

Фото из архива