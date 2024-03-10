За пять дней трое жителей Дона погибли на пожарах

В Ростовской области с 6 по 10 марта три человека погибли во время пожаров в жилье. В двух случаях причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает региональное ГУ МЧС.

Сегодня ночью, 10 марта, в слободе Красюковской загорелась хозпостройка. При разборе завалов пожарные обнаружили погибшего 40-летнего мужчину.

Вчера, 9 марта, на улице Лесопарковой в Ростове отравилась продуктами горения 69-летняя пенсионерка. Пламя уничтожило весь дом. Причина ЧП — аварийный режим работы электрообогревателя.

6 марта в Константиновске на пожаре погиб мужчина-инвалид. Вызов о загорании жилого дома в переулке Вербном поступил в 17.25. Соседи сообщили, что в здании может находиться 82-летний инвалид. Звено ГДЗС провело разведку, тело мужчины нашли на матрасе, который тлел от непотушенной сигареты.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области