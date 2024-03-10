Главная » Новости Ростовской области

За пять дней трое жителей Дона погибли на пожарах

На чтение 1 мин Просмотров 159 Опубликовано

В Ростовской области с 6 по 10 марта три человека погибли во время пожаров в жилье. В двух случаях причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнем при курении, сообщает региональное ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Сегодня ночью, 10 марта, в слободе Красюковской загорелась хозпостройка. При разборе завалов пожарные  обнаружили погибшего 40-летнего мужчину.

Вчера, 9 марта, на улице Лесопарковой в Ростове отравилась продуктами горения 69-летняя пенсионерка. Пламя уничтожило весь дом. Причина ЧП — аварийный режим работы электрообогревателя.

6 марта в Константиновске на пожаре погиб мужчина-инвалид. Вызов о загорании жилого дома в переулке Вербном  поступил в 17.25.  Соседи сообщили, что в здании может находиться 82-летний инвалид. Звено ГДЗС провело разведку, тело мужчины нашли на матрасе, который тлел от непотушенной сигареты.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
новости пожар происшествия Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика