За неправильную утилизацию новогодних деревьев жителям Дона может грозить штраф

В России существуют правила утилизации новогодних ёлок, за нарушение которых предусмотрены штрафы. Об этом напомнили в филиале Россельхозцентра по Ростовской области и рассказали, как правильно утилизировать новогодние деревья.

«Если вы хотите избавиться от искусственной ёлки, то её можно отправить в мусорный контейнер, предварительно разобрав и сложив. Она изготовлена из пластика, поэтому подлежит переработке. Однако настоящее дерево нельзя просто выбросить в мусорку — это может привести к штрафу», — поясняют специалисты Россельхозцентра.

Один из способов правильной утилизации — вторичная переработка. Некоторые продавцы ёлок собирают их для последующей переработки. Собранные деревья отправляются на специальные заводы, где их измельчают в щепу. Эта щепа используется для производства строительных материалов, мебели, бумаги и других товаров, связанных с переработкой древесины.

Ещё один способ — использование ёлок в качестве корма для животных. Некоторые зоопарки собирают ёлки и выставляют их в вольерах с животными. Хвоя содержит масла и смолы, которые полезны для пищеварения травоядных. Хищники используют ветки ёлки для заточки когтей и зубов.

Третий способ — использование ёлок в качестве топлива. Живая ёлка на Новый год может стать источником тепла для отопления. Владельцы частных домов и дач могут обрубить ветки и разделить их на части.

«Также ёлки можно использовать для создания компоста. Хвоя отлично разрыхляет почву и помогает предотвратить прорастание сорняков и появление вредителей. Кроме того, она может служить в качестве утеплителя для чувствительных саженцев», — советуют эксперты Россельхозцентра.

И наконец, ёлки можно использовать в качестве удобрения для огорода. Хвоя — отличный материал для мульчирования почвы. Она помогает защитить растения от паразитов и сорняков, если покрыть почву вокруг них иголками.

Напомним, жители Таганрога могут сдать уже ненужные новогодние деревья в рамках акции «Подари ёлке вторую жизнь», которая будет проходить 25 и 26 января.

Фото Владимира Прозоровского (из архива)