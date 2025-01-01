Нераспроданные деревья с ёлочных базаров Таганрога передали для украшения храмов

А в конце января жители города смогут сдать уже ненужные им ёлки и сосны на переработку.

В Таганроге завершена работа ёлочных базаров. В декабре 2024 года муниципалитетом было определено 15 адресов, где размещались 24 торговые точки по продаже новогодних деревьев.

«После закрытия ёлочных базаров бизнесмены привели в порядок арендованные территории. По традиции нераспроданные хвойные деревья предприниматели отвезли для украшения к Рождеству Христову в храмы Таганрога», — сообщила 1 января глава города Светлана Камбулова.

Отметим, что в этом году снова пройдет экологическая акция «Подари ёлке вторую жизнь», которую проводит АНО «Первый взгляд» при поддержке администрации города и регионального оператора «Экотранс». Переработанные ёлки отправятся в несколько питомников для животных в Таганроге и Неклиновском районе.

«Акция состоится 25 и 26 января. Пункты приёма хвойных деревьев будут располагаться в районе крупных ТРЦ и популярных общественных пространств», — рассказали в АНО «Первый взгляд».

Точные адреса пунктов мы сообщим ближе к датам проведения акции.

Фото «Таганрогской правды»