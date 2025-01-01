Главная » Город

Нераспроданные деревья с ёлочных базаров Таганрога передали для украшения храмов

На чтение 1 мин Просмотров 59 Опубликовано

А в конце января жители города смогут сдать уже ненужные им ёлки и сосны на переработку.

Город

В Таганроге завершена работа ёлочных базаров. В декабре 2024 года муниципалитетом было определено 15 адресов, где размещались 24 торговые точки по продаже новогодних деревьев.

«После закрытия ёлочных базаров бизнесмены привели в порядок арендованные территории. По традиции нераспроданные хвойные деревья предприниматели отвезли для украшения к Рождеству Христову в храмы Таганрога», — сообщила 1 января глава города Светлана Камбулова.

Отметим, что в этом году снова пройдет экологическая акция «Подари ёлке вторую жизнь», которую проводит АНО «Первый взгляд» при поддержке администрации города и регионального оператора «Экотранс». Переработанные ёлки отправятся в несколько питомников для животных в Таганроге и Неклиновском районе.

«Акция состоится 25 и 26 января. Пункты приёма хвойных деревьев будут располагаться в районе крупных ТРЦ и популярных общественных пространств», — рассказали в АНО «Первый взгляд».

Точные адреса пунктов мы сообщим ближе к датам проведения акции.

Фото «Таганрогской правды»

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

акция ёлки ёлочные базары Новый год Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru