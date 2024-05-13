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За неделю в Таганроге провели покос травы на 12 улицах

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На улицах Таганрога сотрудники коммунальных служб продолжают покос травы. За минувшую неделю работы проведены на 12 улицах города. Об этом сообщает МКУ «Благоустройство».

Город

С 6 по 12 мая покос сорной растительности выполнен на улицах Свободы, Адмирала Крюйса, Петровской, Бакинской, Маршала Жукова, Театральной, 2-й Советской. А также в переулках 10-м, Красногвардейском, Трудовых Резервов, Спартаковском, А. Глушко.

Работы продолжаются. Как уточнили в коммунальной службе, они будут вестись на всей территории города: вдоль улично-дорожной сети, парках, скверах и других общественных местах.

Фото МКУ «Благоустройство»

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благоустройство новости покос травы Таганрог
Таганрогская правда
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