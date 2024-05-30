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За два месяца в Таганрогском заливе обнаружили 35 км незаконных сетей

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Из акватории Таганрогского залива за время проведения операции «Путина» вытралено свыше 35 км незаконных орудий лова. Об этом сообщает пресс-служба ПУ ФСБ по Ростовской области.

Новости Таганрога

С 1 апреля по 28 мая пограничники предотвратили ущерб водным биологическим ресурсам на сумму свыше 40 млн рублей. Обратно в залив выпущено более 7 тысяч экземпляров освобожденной из сетей рыбы, причем 750 из них относятся к особо ценным и ценным видам.

За это время было возбуждено два уголовных дела о незаконной добыче водных биоресурсов, выявлено 39 административных правонарушений пограничного законодательства и в сфере природопользования, изъято три лодки, порядка 500 метров сетей и 4 тонны водных биоресурсов. В том числе 900 килограмм ценных и особо ценных видов.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области браконьеры попались на ловле раков.

Фото ПУ ФСБ по Ростовской области.

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Таганрогская правда
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