В Ростовской области браконьеры попались на ловле раков

В Ростовской области сотрудники транспортной полиции задержали двух браконьеров, которые добывали в реке раков, используя запрещенные орудия лова. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Двух мужчин 39 и 40 лет задержали во время рейда в акватории Веселовского водохранилища на реке Маныч. К тому моменту браконьеры успели выловить около 350 раков.

У нарушителей изъяли лодку, орудие лова «Кошка», 10 раколовных ловушек и добычу. Сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей. Сейчас в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото УТ МВД России по СКФО