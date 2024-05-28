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В Ростовской области браконьеры попались на ловле раков

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В Ростовской области сотрудники транспортной полиции задержали двух браконьеров, которые добывали в реке раков, используя запрещенные орудия лова. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по СКФО.

Новости Ростовской области

Двух мужчин 39 и 40 лет задержали во время рейда в акватории Веселовского водохранилища на реке Маныч. К тому моменту браконьеры успели выловить около 350 раков.

У нарушителей изъяли лодку, орудие лова «Кошка», 10 раколовных ловушек и добычу. Сумма ущерба составила более 80 тысяч рублей. Сейчас в отношении фигурантов возбуждено уголовное дело о незаконной добыче водных биоресурсов. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото УТ МВД России по СКФО

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Таганрогская правда
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