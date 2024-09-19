За 3 месяца жители и гости Дона оплатили проезд в транспорте картой 36 млн раз

Безналичная оплата проезда в Ростовской области становится всё более популярной.

По данным Сбера, за последние три месяца жители и гости Ростовской области оплатили проезд в общественном транспорте безналичным способом почти 36 млн раз. Это в 1,5 раза больше по сравнению с таким же периодом прошлого года.

«Сейчас терминалами безналичной оплаты оснащены автобусы, электрички, трамваи и троллейбусы всей Ростовской области. Ежедневно в них оплачивают проезд картой около 400 тысяч раз. Кроме удобства, такая система оплаты повышает уровень безопасности в транспорте, поскольку водителю не нужно отвлекаться на получение наличных и выдачу сдачи», — отмечает управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

Что касается столицы региона, то Ростов-на-Дону стабильно входит в пятёрку городов России по числу безналичных оплат в транспорте. Картой здесь активно пользуются в автобусах, троллейбусах, трамваях, городских электричках.

С недавнего времени принимать безналичную оплату через эквайринг Сбера начали и в донских теплоходах, сообщает пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка.

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