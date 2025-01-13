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Юрий Слюсарь заявил о своем участии в предстоящих выборах губернатора Дона

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Обязанности главы региона он исполняет с 4 ноября прошлого года.

Власть

Сегодня, 13 января, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню российской печати, сообщил журналистам о своем намерении принять участие в выборах губернатора региона. Они пройдут в сентябре 2025 года.

«В 2025 году предстоят выборы депутатов муниципальных образований и губернатора Ростовской области. В качестве кандидата в губернаторы я буду стараться донести свою позицию до жителей нашего региона», – цитирует Юрия Слюсаря «Дон24».

Временно исполняющим обязанности губернатора Юрий Слюсарь назначен соответствующим указом президента РФ Владимира Путина 4 ноября прошлого года, после того как Василий Голубев подал в отставку. Ранее, С 2015 по 2024 год, Юрий Слюсарь возглавлял Объединенную авиастроительную корпорацию (ПАО «ОАК» входит в госкорпорацию «Ростех»).

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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