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Юрий Слюсарь высказался о перебоях с теплоснабжением в донском регионе

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По словам и.о. губернатора Ростовской области, в донской столице на отсутствие тепла жаловались целые районы.

#ЖКХ

В Ростове глава региона Юрий Слюсарь провел планерное совещание, на котором, в частности, заострил внимание на проблеме теплоснабжения многоквартирных домов в наступившем зимнем сезоне.

«В Ростове на отсутствие тепла жаловались целые районы. Странно. Тем более, что ранее мне отчитывались о готовности города и всего региона к отопительному сезону. Но как показала практика, не успели начаться холода, а проблемы уже на лицо – некоторые котельные не справились», — написал Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По словам и.о. губернатора, вопросы, которые касаются комфорта жителей, нужно решать своевременно, а в случае аварий реагировать незамедлительно.

«Время сейчас зимнее. Я первый сезон в качестве губернатора прохожу, вы все, кто имеет к этому отношение – не первый, — обратился Юрий Слюсарь к руководителям структур, ответственных за теплоснабжение МКД. — Мы совещание по готовности к зимнему периоду проводили, все рапортовали о готовности всех систем, о паспортизации, Хотелось бы, чтобы эта уверенность в завтрашнем дне, которая прозвучала на подготовительном совещании, была реализована. Все, что касается ЧС сезонного характера — здесь важна скорость реакции и обратная связь: что произошло, что мы делаем, когда это закончится и кто в этом задействован,» — подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что в Таганроге сегодня была остановлена работа котельной по ул. Заводской для проведения работ «с целью предупреждения аварийной ситуации». Теплоснабжение более ста многоквартирных домов снижено на период производства работ по замене запорной арматуры. Около 17 часов 23 декабря работы на котельной были завершены, сообщил и.о. министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов. Специалисты приступили к заполнению теплотрассы. Восстановить тепло в домах жителей планируется до 21.00.

Фото: Telegram-канал Юрия Слюсаря

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Таганрогская правда
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