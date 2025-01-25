Юрий Слюсарь в Татьянин день рассказал студентам, где найти работу на Дону

В День российского студенчества или Татьянин день, 25 января, встречи врио губернатора со студентами прошли в Ростовском строительном колледже и Южном федеральном университете.

Ключевым вопросом, который глава региона обсудил со студентами, стала возможность их трудоустройства в Ростовской области. По поручению Юрия Слюсаря, до 1 марта должен быть составлен перечень предприятий и организаций всех отраслей донской экономики, которые пригласят на работу выпускников высших и средних специальных учебных заведений.

В Ростовском строительном колледже врио губернатора познакомился с работой учебно-производственных лабораторий, где студенты получают практические навыки по различным направлениям. В 17 мастерских, которые появились на базе образовательного учреждения по федеральному проекту «Профессионалитет», ребята осваивают профессии сварщиков, монтажников, слесарей-ремонтников, маляров, сантехников и другие.

Юрий Слюсарь стал участником церемонии посвящения студентов колледжа в ряды студенческих отрядов. И отметил, что, помимо поиска своего пути в жизни, самое важное в студенческие годы — совместная деятельность, направленная на созидание, что и дает молодежи работа в студотрядах.

«Я пообещал поговорить с работодателями, чтобы студотрядовцев активней брали на работу. Есть контакты, предприятия, которые в этом очень заинтересованы, Будем вам помогать», — обратился к студентам коллежда глава региона.

В ЮФУ руководителю Ростовской области представили инновационные исследования студентов и аспирантов. Юрий Слюсарь интересовался их практическим применением в робототехнике, нейро- и биотехнологиях.

Оказалось, многие разработки молодых ученых Южного федерального университета уже используются или будут использованы в ближайшем будущем крупными компаниями России — КамАЗом, Сбером и другими.

Фото: donland.ru