Юрий Слюсарь сообщил об открытии в сентябре домашней арены ГК «Дон»

25 января временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с гандболистками команды «Ростов-Дон», которые принимали на домашней площадке соперниц из московского ЦСКА.

Соревнования предварительного этапа Суперлиги 2024/2025 проходили на арене Ростовского областного училища олимпийского резерва. Гости победили с небольшим отрывом, но Юрий Слюсарь во время общения с нашими спортсменками выразил уверенность, что в будущем их ждет успех.

«Я получил большое удовольствие. Конечно, энергетика такая, поддержка трибун. Спасибо вам за игру. Теперь это мой любимый вид спорта. Буду приходить. В следующий раз выиграем!», — сказал глава региона.

В сентябре нынешнего года откроет свои двери домашняя арена ГК «Ростов-Дон» – Дворец спорта. Современный комплекс предоставит новые возможности для развития спорта в донской столице.

Фото donland.ru