Главная » Новости Ростовской области

Юрий Слюсарь сообщил об открытии в сентябре домашней арены ГК «Дон»

На чтение 1 мин Просмотров 31 Опубликовано

25 января временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь встретился с гандболистками команды «Ростов-Дон», которые принимали на домашней площадке соперниц из московского ЦСКА.

Новости Ростовской области

Соревнования предварительного этапа Суперлиги 2024/2025 проходили на арене Ростовского областного училища олимпийского резерва. Гости победили с небольшим отрывом, но Юрий Слюсарь во время общения с нашими спортсменками выразил уверенность, что в будущем их ждет успех.

«Я получил большое удовольствие. Конечно, энергетика такая, поддержка трибун. Спасибо вам за игру. Теперь это мой любимый вид спорта. Буду приходить. В следующий раз выиграем!», — сказал глава региона.

В сентябре нынешнего года откроет свои двери домашняя арена ГК «Ростов-Дон» – Дворец спорта. Современный комплекс предоставит новые возможности для развития спорта в донской столице.

Фото donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

гандбол новости Ростовская область Юрий Слюсарь
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru