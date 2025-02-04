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Юрий Слюсарь сообщил о строительстве в Ростовской области 11 школ и двух детских садов

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Глава донского региона провел совещание с Минобразования Ростовской области, в ходе которого обсудил с областными чиновниками итоги 2024 года и планы по строительству объектов в 2025 году.

Новости Ростовской области

Юрий Слюсарь отметил, что до конца текущего года на Дону планируется завершить строительство девяти общеобразовательных, двух начальных школ и двух дошкольных образовательных учреждений.

«Это очень серьезные объемы на год, большая планка. Чтобы освоить их и сохранить в будущем, надо использовать все возможности — и наши, и федеральные. В том числе, строить школы в рамках комплексного развития территорий», — сказал Юрий Слюсарь.

Помимо возведения новых, в 2025 году в Ростовской области необходимо завершить капитальный ремонт 43 учреждений образования. Также в более чем 700 школах появится оборудование для уроков по новым предметам — «Охрана безопасности и защиты Родины» и «Труд».

Обновление материально-технической базы ждет и учреждения среднего профессионального образования, которые являются основными поставщиками кадров для предприятий региона.

«Если техникум или колледж находится в «невеселом» состоянии, то ребята туда просто не пойдут. Чтобы привлечь молодежь, донским учреждениям образования надо попадать в максимальное количество федеральных программ, задействовать бизнес, заинтересованный в будущих кадрах, и, конечно, самим находить финансовые возможности, — резюмировал Слюсарь.

Глава региона подчеркнул, что до конца февраля он заслушает отчеты всех министерств. А руководители ведомств на своих страницах в соцсетях поделятся с жителями планами работы на этот год. По мнению Юрия Слюсаря, «люди должны быть в курсе того, что делают представители власти в Ростовской области и иметь возможность высказать свое мнение».

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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