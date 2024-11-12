Юрий Слюсарь проведет полуформальную встречу с депутатами Заксобрания Ростовской области

Об этом врио губернатора сообщил 12 ноября в рамках внеочередного заседания регионального парламента.

Один из депутатов Заксобрания спросил, планирует ли новый глава региона продолжить практику общения законодательной и исполнительной власти, сложившуюся на Дону?

«У нас с вами впереди много встреч, одна из них состоится 25 ноября. Мы рассмотрим очень важный вопрос — бюджетный. Не в формате заседания, а полуформальную встречу мы обязательно проведем до Нового года. Это необходимо для того, чтобы я услышал ваши мысли, предложения, пожелания, задал вопросы, чтобы мы сблизили наши позиции для совместной работы в будущем», — ответил Юрий Слюсарь.

Председатель Заксобрания Ростовской области Александр Ищенко заверил нового главу региона, что законодательная власть всегда была опорой высшего должностного лица Ростовской области. Парламентарии намерены продолжить взаимодействие в решении задач, которые стоят перед органами власти, и в дальнейшем, сообщается на портале донского правительства.

Ранее мы рассказывали, что Юрий Слюсарь определил приоритетные направления работы.

Фото: donland.ru