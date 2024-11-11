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Юрий Слюсарь определил приоритетные направления работы

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Врио губернатора Ростовской области провел первое на этом посту оперативное совещание.

Власть

Сегодня состоялось первое оперативное совещание, которое провел врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь со своими заместителями, руководителями областных министерств и ведомств. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Юрий Слюсарь заслушал доклады и определил приоритетные направления работы областной власти на ближайший период. Особое внимание врио губернатора уделил загрузке промышленных мощностей, уровню безработицы, освоению бюджетных средств в условиях завершения финансового года. Врио главы региона поручил подготовить подробную информацию по каждому из этих вопросов, говорится в сообщении.

Врио губернатора особое внимание присутствующих заострил на необходимости работы с поступившими через телеграм-канал обращениями жителей Ростовской области. На утро 11 ноября от дончан поступило свыше 10 тысяч сообщений. В основном они касались состояние дорог в области, благоустройства, вывоза мусора, работы общественного транспорта в городах региона. Комментируя обращения, Юрий Слюсарь в частности указал на недопустимость видеть в пятерке проблемных вопросов вывоз мусора.

Фото: donland.ru

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Таганрогская правда
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