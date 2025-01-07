Юрий Слюсарь поздравил жителей Дона с Рождеством

В Ростовском кафедральном соборе Рождества Пресвятой Богородицы в ночь с 6 на 7 января состоялось торжественное богослужение по случаю празднования Рождества. Службу провёл митрополит Ростовский и Новочеркасский, глава Донской митрополии Меркурий.

На богослужении присутствовал врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. Обратившись к землякам в своём Telegram-канале, глава региона поздравил их с Рождеством:

«Это семейный праздник. Желаю вам провести его в тёплом кругу родных и близких. Наши традиции играют важную роль в укреплении семейных ценностей и напоминают, как важно заботиться о ближних и быть милосердными. В этот светлый праздник мы вместе молимся и за наших защитников, которые делают всё для скорейшей победы!».

Юрий Слюсарь пожелал всем жителям Ростовской области света и добра, веры, надежды и благополучия.

Источник: donland.ru