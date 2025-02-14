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Юрий Слюсарь поддержал идею создания Вечного огня в Кумженской роще в Ростове

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С такой инициативой к главе региона обратились ветераны и юнармейцы сегодня, 14 февраля, во время памятных мероприятий в честь освобождения донской столицы.

#Память

Сегодня, в День освобождения Ростова, в донской столице чтут память защитников, которые избавили донскую землю от нацизма. Проходят торжественные мероприятия и церемонии возложения цветов к мемориалам, в которых принимает участие глава региона Юрий Слюсарь.

«Поговорил с ветеранами. Они предложили очень правильную идею – зажечь на Кумженском мемориале Вечный огонь. Здесь проходили тяжелейшие бои, когда наши деды и прадеды освобождали Ростов, покоятся останки воинов-освободителей и мирных жителей, наших земляков», — рассказал глава региона на своих страницах в соцсети.

Высказанную ветеранами идею Юрий Слюсарь одобрил и поддержал, пообещал проработать вопрос создания Вечного огня на Кумженском мемориале вместе со специалистами «Газпрома», поскольку у них есть программа по зажжению Вечного огня в городах России. Ростов примет в ней участие.

«Разработаем проект, эскизы, обсудим его с нашими ветеранскими организациями, с жителями, чтобы он органично вписался в облик мемориала. К юбилею Великой Победы над фашизмом в Кумженской роще будет гореть Вечный огонь», — пообещал Слюсарь.

Фото: donland.ru

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Вечный огонь День освобождения Ростова новости Ростовская область
Таганрогская правда
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