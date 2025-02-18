Юрий Слюсарь назвал студенческие отряды важным кадровым ресурсом

В нынешнем году на предприятиях Ростовской области будет работать вдвое больше членов студотрядов, чем в 2024 году. Об этом сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь на прошедшем 17 февраля карьерном форуме студотрядов в РГУПСе.

По словам руководителя регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Романа Уколова, минувшим летом члены донских стройотрядов работали не только на всероссийских, но и на международных объектах – в Турции, Египте и Венгрии.

Со своей стороны Юрий Слюсарь отметил, что в этом году ребята подали уже тысячу заявок на участие в различных проектах, выражая искреннее желание работать именно в Ростовской области.

«И это желание мы исполним. В нынешних реалиях студотряды – важный кадровый ресурс, и нам необходимо минимизировать бюрократические проволочки, чтобы предприятиям было проще взять студентов на работу. Комитет по молодежной политике к 1 марта подготовит перечень объектов и предприятий, которые готовы принять наших студентов. Ребята должны трудиться здесь. У нас точно есть, где приложить свои силы», — подчеркнул глава донского региона.

По его словам, еще одним направлением работы студотрядов может стать решение экологических проблем: расчистка рек, уборка территорий, проведение субботников и акций. Юрий Слюсарь также поздравил ребят с Днем российских студенческих отрядов и вручил переходящее знамя сервисному отряду «Пламенный свет» РИНХ, который стал победителем областного конкурса за звание лучшего студенческого отряда.

Фото donland.ru