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Юрий Бабкин: «Призываю автомобилистов Таганрога к участию в выборах!»

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На избирательных участках Таганрога продолжается голосование на выборах Президента РФ. Среди тех, кто уже заполнил свой бюллетень — директор сети торгово-сервисных центров «Колесо» Юрий Николаевич Бабкин.

Выборы Президента РФ

Он призвал всех автомобилистов города принять участие в проходящих выборах:

— Только что принял участие в выборах, отдал свой голос за будущего Президента России. Человека, который приведет нашу страну к Победе и процветанию.

Все работники нашего предприятия «Колесо» также обязательно проголосуют на выборах Президента. Иначе и быть не может.

Сейчас большинство горожан — владельцы автомобилей, а значит мои коллеги. Я призываю всех таганрожцев проголосовать. Выбирая Президента России, мы выбираем наше будущее, будущее для наших детей и внуков. Проголосовать можно в интернете на «Госуслугах»  или как я, придя на избирательный участок.

И еще. Каждому, кто проголосовал на этих выборах Президента РФ в наших торгово-сервисных центрах «Колесо» в марте сделаем скидку 5 процентов!  Вместе мы  — сила! Голосуйте за Россию!

Анатолий Ивашов, фото автора

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выборы Президента РФ новости Таганрог
Таганрогская правда
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