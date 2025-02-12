Юным таганрожцам рассказали о развитии и новых технологиях в медицине

С ребятами из Движения Первых встретился главврач Детской городской больницы Сергей Тимофеев.

В Таганроге для школьников провели познавательное мероприятие, посвященное современной медицине и новых методах и технологиях в этой важнейшей сфере деятельности. Увлекательный урок для подростков в таганрогской Школе первой помощи для Движения Первых провел главный врач детской городской больницы Таганроге Сергей Тимофеев, сообщает минздрав Ростовской области.

Доктор рассказал детям о том, как влияют на развитие современной медицины научные достижения, как внедряются новые технологии и методы, позволяющие лечить сложные заболевания. Кстати, в прошлом году таганрогская детская больница получила современное медицинское оборудование высокого класса, что позволило улучшить качество медпомощи маленьким пациентам.

Фото: минздрав по РО