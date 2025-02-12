Главная » #Образование

Юным таганрожцам рассказали о развитии и новых технологиях в медицине

На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

С ребятами из Движения Первых встретился главврач Детской городской больницы Сергей Тимофеев.

#Образование

В Таганроге для школьников провели познавательное мероприятие, посвященное современной медицине и новых методах и технологиях в этой важнейшей сфере деятельности. Увлекательный урок для подростков в таганрогской Школе первой помощи для Движения Первых провел главный врач детской городской больницы Таганроге Сергей Тимофеев, сообщает минздрав Ростовской области.

Доктор рассказал детям о том, как влияют на развитие современной медицины научные достижения, как внедряются новые технологии и методы, позволяющие лечить сложные заболевания. Кстати, в прошлом году таганрогская детская больница получила современное медицинское оборудование высокого класса, что позволило улучшить качество медпомощи маленьким пациентам.

Фото: минздрав по РО

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Движение Первых ДМБ медицина новости Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2025 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru