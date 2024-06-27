Воспитанники Дворца детского творчества из Таганрога представляют Ростовскую область на межрегиональных соревнованиях «Школа безопасности — 2024», которые проходят в Астраханской области.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в соревнованиях принимают участие 18 команд детей в возрасте от 12 до 16 лет из всех субъектов Южного федерального округа. Ребята живут в полевом лагере в селе Караагаш Наримановского района.

Во время состязаний школьники усовершенствуют и применят на практике знания, приобретённые на уроках ОБЖ. Им нужно пройти туристическую полосу препятствий, комбинированную пожарную эстафету, суточный маршрут выживания, принять участие в поисково-спасательных работах на акватории и в техногенной среде. А также проявить творческие способности в конкурсе военно-патриотической песни и стенгазет.

Ранее мы сообщали, что студенты Таганрога узнали, как правильно планировать карьеру.

Фото ГУ МЧС по РО