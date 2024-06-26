Студенты Таганрога узнали, как правильно планировать карьеру

Лекторы общества «Знание» рассказали студентам Таганрогского института имени А.П. Чехова о том, как в наше время планировать карьеру.

На площадке факультета истории и филологии Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) (институт) состоялся форум, посвященный вопросам профориентации студентов. Проведение мероприятия стало возможным благодаря реализации просветительского проекта Знание.Карьера Российского общества «Знание».

Со словами приветствия к участникам мероприятия обратилась декан факультета истории и филологий, кандидат исторических наук, доцент, лектор Общества «Знание» Валентина Агеева.

«Ориентирование студентов в вопросах трудоустройства – это важный этап в процессе образования, который помогает обучающимся определиться с выбором профессиональной траектории в рамках получаемой специальности, кроме того, это позволяет сформировать у студентов представление о том, какой путь им нужно пройти, чтобы стать успешным профессионалом в интересующей их области», – отметила в своем приветственном слове декан факультета.

В качестве спикеров в рамках форума выступили заместитель директора института по научной работе и проектной деятельности, канд. ист. наук, доцент Алексей Волвенко и директор школы № 20 Таганрога, кандидат филологических наук Елена Шутова. В качестве работодателей участие в форуме также приняли директор Государственного архива Ростовской области, кандидат исторических наук Николай Трапш и заместитель директора народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» Елена Фогель.

Форум проходил в формате просветительских лекций, где студентам рассказали о важности планирования карьеры, от чего зависит успех в профессиональной деятельности, об условиях повышения профподготовки и адаптации молодых специалистов. Кроме того, ребята узнали о ключевых навыках и требованиях к музейным работникам, а также о профессиональной подготовке архивиста. В рамках диалога с лекторами ребята получили ценные рекомендации по выбору сферы деятельности, выстраиванию индивидуальной траектории развития.

Мероприятия в рамках просветительского проекта Знание.Карьера пройдут также для учащихся школы № 20 Таганрога и для студентов Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).

Анастасия ЧЕРНИЦЫНА, фото автора