Главная » #Образование

Студенты Таганрога узнали, как правильно планировать карьеру

На чтение 2 мин Просмотров 17 Опубликовано

Лекторы общества «Знание» рассказали студентам Таганрогского института имени А.П. Чехова о том, как в наше время планировать карьеру.

#Образование

На площадке факультета истории и филологии Таганрогского института имени А.П. Чехова (филиала) РГЭУ (РИНХ) (институт) состоялся форум, посвященный вопросам профориентации студентов. Проведение мероприятия стало возможным благодаря реализации просветительского проекта Знание.Карьера Российского общества «Знание».

Со словами приветствия к участникам мероприятия обратилась декан факультета истории и филологий, кандидат исторических наук, доцент, лектор Общества «Знание» Валентина Агеева.

«Ориентирование студентов в вопросах трудоустройства – это важный этап в процессе образования, который помогает обучающимся определиться с выбором профессиональной траектории в рамках получаемой специальности, кроме того, это позволяет сформировать у студентов представление о том, какой путь им нужно пройти, чтобы стать успешным профессионалом в интересующей их области», – отметила в своем приветственном слове декан факультета.

В качестве спикеров в рамках форума выступили заместитель директора института по научной работе и проектной деятельности, канд. ист. наук, доцент Алексей Волвенко и директор школы № 20 Таганрога, кандидат филологических наук Елена Шутова. В качестве работодателей участие в форуме также приняли директор Государственного архива Ростовской области, кандидат исторических наук Николай Трапш и заместитель директора народного военно-исторического музейного комплекса Великой Отечественной войны «Самбекские высоты» Елена Фогель.

Форум проходил в формате просветительских лекций, где студентам рассказали о важности планирования карьеры, от чего зависит успех в профессиональной деятельности, об условиях повышения профподготовки и адаптации молодых специалистов. Кроме того, ребята узнали о ключевых навыках и требованиях к музейным работникам, а также о профессиональной подготовке архивиста. В рамках диалога с лекторами ребята получили ценные рекомендации по выбору сферы деятельности, выстраиванию индивидуальной траектории развития.

Мероприятия в рамках просветительского проекта Знание.Карьера пройдут также для учащихся школы № 20 Таганрога и для студентов Ростовского государственного экономического университета (РИНХ).

Анастасия ЧЕРНИЦЫНА, фото автора

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

карьера новости образование общество Знание студенты Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru