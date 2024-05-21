Юные таганрожцы исполняют музыку земляка

В Доме Чайковских звучали пьесы выросшего в нашем городе композитора Майкапара.

Сразу три мероприятия состоялись в камерном концертном зале Дома Чайковских в минувшее воскресенье, 19 мая. Музыкальную череду завершил отчетный концерт класса преподавателя Таганрогской детской музыкальной школы имени П.И. Чайковского Ирины Антоновой. В программе прозвучали произведения преимущественно Самуила Майкапара – композитора, детские и юношеские годы которого прошли в Таганроге.

Гостеприимная хозяйка, заведующая нотно-музыкальным отделом ЦГПБ имени А.П. Чехова Виктория Пономарева в своем вступительном слове зачитала цитату из автобиографической книги композитора «Годы учения». Как и Антон Чехов, Самуил Майкапар вырос в музыкальной атмосфере Таганрога второй половины XIX века. Он оставил большое музыкальное наследие, особенно богатое «детским» репертуаром. Большинство учеников Ирины Антоновой – музыканты, играющие на духовых и народных инструментах, фортепиано для них – второй инструмент.

Будучи преподавателем общего фортепиано, Ирина Владимировна в учебном процессе активно пользуется небольшими и несложными в исполнении, но при этом интересными и яркими фортепианными пьесами Майкапара. Впрочем, наряду с ними исполнялись произведения и других композиторов, причем помимо рояля звучали духовые и народные инструменты (педагог Ирина Владимировна Антонова тогда превращалась в концертмейстера). Были и фортепианные ансамбли: в четыре руки играли учащиеся как друг с другом, так и со своим преподавателем.

Антон СЛОВАКОВ, фото автора