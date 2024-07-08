Юные послы спорта России на фестивале агитбригад в Москве

Завершился первый Всероссийский фестиваль спортивных агитбригад «Герои спорта – Герои страны!», который проходил с 24 по 29 июня в г. Москве. В нем приняли участие мальчики и девочки спортивных школ, клубов, общеобразовательных школ и гимназий, где есть спортивные классы. Возраст участников – от восьми до 16 лет и представляли они 19 регионов России.

В Москву приехали ребята из Тюменской, Волгоградской, Нижегородской, Кировской, Московской, Свердловской, Воронежской, Ленинградской областей, Республик Крым, Марий Эл, Чувашии, Башкортостан, Луганской Народной Республики, Ямало-Ненецкого автономного округа. Организатором фестиваля выступило Министерство спорта Российской Федерации.

Форма популяризации физической культуры и спортивных занятий была выбрана неслучайно. Агитбригада – небольшой коллектив, выступающий по различной тематике и затрагивающий актуальные проблемы своего времени, удобная и мобильная форма агитационно-творческого проявления социальной значимости. Рассказ сверстника, демонстрация спортивных достижений команды дают возможность привлечь внимание других ребят к спорту как к норме жизни.

Ребята вместе с наставниками–тренерами готовили выступления по двум темам: «Спортсмены – герои страны», где рассказали о спортивных и военных подвигах известных спортсменов регионов, и «Делай как мы!», направленной на популяризацию физической культуры и спорта, включая семейный и дворовый спорт.

На открытии фестиваля спортсмены, представители своих регионов пронесли Государственный флаг России, все вместе исполнили гимн, показательные выступления представили команды Волгоградской и Тамбовской области, самые юные участники фестиваля.

Представители от каждой команды встретились с министром спорта России Михаилом Дегтяревым. Ребята рассказали о своих спортивных и общественных инициативах. Каждый из них имеет не только достижения в спорте, но и ведет активную общественную жизнь: помогает фронту, проводит зарядки для пенсионеров, пропагандирует спортивный образ жизни.

«Именно таким должен быть спортсмен России – положительным примером для других ребят, лидером, с активной гражданской позицией, ведущим за собой! Обратная связь от ребят – это не отчеты начальников, а то, что волнует каждого человека. Обсудили возможности, как сделать занятия физической культурой в регионах еще более доступными», – отметил министр спорта России Михаил Владимирович Дегтярев.

Для участников фестиваля были организованы экскурсии в Государственный музей спорта, Кремль в Измайлове, павильоны «Атом» и «Космос» на ВДНХ, встреча с олимпийской чемпионкой по спортивной гимнастике Лилией Ахаимовой, проведены мастер-классы и тренинги по продвижению спортивного образа жизни среди молодежи. Ребята приняли участие в просмотре и обсуждении телемарафона «Наследники Победы».

Фестиваль закрыл гала-концерт, который прошел в лектории Российского общества «Знание» в павильоне №34 «Космонавтика и авиация» на Международной выставке-форуме «Россия». Все команды были отмечены и награждены дипломами лауреатов.

Фото организаторов фестиваля