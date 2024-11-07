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Юная пианистка из Таганрога победила в международном и всероссийском конкурсах

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Совсем еще юная таганрогская пианистка Анастасия Милутка победила сразу в двух серьезных музыкальных конкурсах. Председатели жюри этих конкурсов, известные и авторитетные в России и за рубежом музыканты и педагоги, прочат нашей маленькой землячке большое будущее.

Культура

Большинство музыкальных конкурсов проводится весной, в конце учебного года. А девятилетняя учащаяся третьего класса Таганрогской детской музыкальной школы им. П.И. Чайковского Анастасия Милутка, продолжая свои занятия музыкой и летом, смогла подготовиться к двум осенним конкурсам, состоявшимся в Нижнем Новгороде и Волгодонске. Об этом нам рассказала её педагог Юганда Рубеновна Авакова.

В начале октября Анастасия стала победительницей (лауреатом I степени в младшей возрастной категории) XIII Международного конкурса пианистов «Вдохновение» им. А.Г. Скавронского, который проходил в городе Волгодонск. Этот конкурс проводится с 1996 года и стал заметным событием для всех педагогов и юных исполнителей России. В 2008 году он получил статус международного, а в 2010 – имя народного артиста России Алексея Григорьевича Скавронского. Председатель международного жюри конкурса профессор Ростовской консерватории им. С.В. Рахманинова Сергей Иванович Осипенко Настю похвалил отдельно, персонально. В памяти таганрогской девочки о Волгодонске остался и красный рояль, на котором ей довелось поиграть в ДК «Октябрь».

В конце октября в Нижнем Новгороде Анастасия Милутка стала лауреатом I степени (возрастная группа А — до 9 лет) IV Всероссийского конкурса художественного и исполнительского мастерства имени Нины Самуиловны Феоктистовой «Птичка в ладони». Также она приняла участие в Гала-концерте лауреатов конкурса, который состоялся в Большом зале Нижегородской консерватории им. М.И. Глинки. Внимание на Настю в Нижнем Новгороде обратили многие, в том числе и председатель жюри конкурса Александр Шефтельевич Гиндин.

Ранее мы рассказали, что дизайнер из Таганрога стал экспертом профессионального конкурса «Дизайн-марафон».

Владимир Прозоровский

Фото предоставлено ТДМШ им. П.И. Чайковского

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