Дизайнер из Таганрога стал экспертом профессионального конкурса «Дизайн-марафон»

На площадке Академии творческих индустрий «Меганом» (проекта «Таврида.АРТ») в Крыму прошла программа выездного практикума для участников профессионального конкурса проекта «Дизайн-марафон» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Одним из экспертов практикума стал цифровой дизайнер из Таганрога Сергей Галан.

В полуфинал профессионального конкурса прошли 200 участников «Дизайн-марафона». Из них 104 человека отправились в Академию «Меганом» и получили возможность пройти интенсивную образовательную программу, доработать свои проекты под наставничеством экспертов.

Одним из приглашённых экспертов в направлении «цифровой дизайн» на проекте «Дизайн-марафон» стал Сергей Галан — автор проекта «Один сеньор», сооснователь Galan-IT и проекта по развитию квалификаций специалистов цифровых индустрий «Лект0риум». Опытный дизайнер из Таганрога уже много лет занимается развитием отрасли цифрового дизайна в нашей стране.

«Программа направлена на формирование у молодых дизайнеров представления об особенностях, подходах и тенденциях в создании дизайн-продуктов для государственных учреждений, общественных пространств, государственных цифровых платформ и сервисов. Это один из больших шагов по развитию государственного дизайна. В направлении цифрового дизайна мы вместе с участниками разработали 33 различных дизайн-решения. Ребята выполнили свою задачу, успешно защитив каждый из своих проектов», — рассказал Сергей Галан.

Программа «Дизайн-марафон» делится на несколько направлений: «графический дизайн», «цифровой дизайн» и «дизайн среды». В рамках обучения участники погрузились в общую специфику государственного дизайна, дизайна крупных и малых городов, познакомились с порядком ведения проектов от задумки до реализации.

Очный выездной практикум для участников конкурса проекта «Дизайн-марафон» в Академии «Меганом» организован президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Мастерской управления «Сенеж» совместно с «Таврида.АРТ».

Информация и фото предоставлены организаторами «Дизайн-марафона»