ЮФУ занял 15-е место в Национальном рейтинге университетов 2026 года

Всего в рейтинг вошли 395 российских вузов.

Южный федеральный университет улучшил свои позиции в ежегодном Национальном рейтинге университетов 2026 года, который представила группа «Интерфакс». Вуз поднялся на одну строчку по сравнению с прошлым годом, заняв 15-е место в сводном списке и подтвердив статус одного из ведущих образовательных и научных центров Юга России.

«Всего в рейтинг вошли 395 российских вузов, включая 29 национальных исследовательских, 10 федеральных, 33 опорных, 133 участника программы «Приоритет 2030» и 27 негосударственных образовательных организаций», — сообщает пресс-центр ЮФУ.

ЮФУ уверенно входит во второй десяток (11–20 места) наряду с такими университетами, как МГТУ имени Н.Э. Баумана, НИТУ «МИСИС», Уральский федеральный университет, Томский политехнический университет, РАНХиГС, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Сибирский и Дальневосточный федеральные университеты, а также Первый Московский государственный медуниверситет имени И.М. Сеченова.

Оценка проводилась по шести направлениям: «Образование», «Исследования», «Социальная среда», «Сотрудничество», «Инновации и предпринимательство» и «Бренд». В методику рейтинга внесли количественные и качественные дополнения, чтобы точнее отразить реальные достижения вузов. Составители использовали данные систем «СПАРК-Интерфакс» и «СКАН-Интерфакс», что повысило объективность анализа.

Особо значимым стало улучшение в ключевых для университета направлениях: «Образование» (подъем с 19-го на 11-е место) и «Исследования» (с 19-го на 13-е). Это свидетельствует о росте качества подготовки студентов и усилении научного потенциала вуза. По параметру «Социальная среда» ЮФУ сохранил высокую позицию (11-е место), что говорит о стабильно комфортных условиях для обучения и развития студентов. Улучшение позиций по «Бренду» (с 17-го на 16-е место) подтверждает растущую узнаваемость и репутацию университета в академической и профессиональной среде.

Ранее мы рассказывали о том, что ЮФУ вошел в топ-10 рейтинга RAEX по пяти направлениям подготовки.

Фото: пресс-центр ЮФУ