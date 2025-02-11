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ЮФУ передали третье издание Красной книги Ростовской области

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Ее переиздание проходит каждые 10 лет.

#Экология

В Ростове состоялась церемония передачи третьего издания Красной книги Ростовской области Южному федеральному университету и Южному научному центру. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Над третьим изданием Красной книги Ростовской области трудились ученые ЮФУ, ЮНЦ, института лесоведения РАН и других привлеченных экспертов. Оно вышло в двух томах: первый посвящен редким животным, а второй – растениям и грибам. В Красную книгу включены 254 объекта животного мира и 261 объект растительного мира.

«В соответствии с федеральными документами, а также стратегией социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года, сохранение биологического разнообразия региона стало приоритетным. Сюда входит ведение Красной книги, охрана и использование особо охраняемых природных территорий, сохранение и воспроизводство объектов животного мира, развитие экологического туризма и экологического просвещения», — заявил в ходе презентации издания министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

Переиздания Красной книги на Дону проводят каждые 10 лет по результатам мониторинговых научных исследований, а также принятых мер по охране объектов животного и растительного мира региона. Перечни редких и исчезающих видов – объектов Красной книги – обновляются, а в видовые очерки вносятся актуальные сведения о распространении и состоянии популяции видов, говорится в сообщении.

Фото: sfedu.ru

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Таганрогская правда
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