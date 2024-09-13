Яхтсмен из Таганрога стал победителем на первенстве России

Ярослав Никушин также выполнил норматив мастера спорта.
На проходивших в городе Волжский (Волгоградская область) соревнованиях по парусному спорту — чемпионат и первенство России в классах яхт «Луч», «Луч-мини», «Луч-Радиал» успешно выступил яхтсмен из СШОР №3 Ярослав Никушин. На первенстве России, в классе яхт «Луч» он занял первое место.
На чемпионате России Ярослав был четвёртым, но выполнил норматив мастера спорта России. Тренируют спортсмена Игорь Фролов и Антон Антонов.
Фото: ВК «Таганрог спортивный»
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