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Взносы на капремонт поднимут на Дону с 1 июля

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До этого взносы на капитальный ремонт в многоквартирных домах повышали в Ростовской области два года назад. Тариф вырастет с 12,61 до 14,08 рубля за квадратный метр. Минимальный размер взноса проиндексируют на уровень потребительских цен.

#ЖКХ

Индексация поможет не сбавлять темп региональной программы капремонта, — отмечала ранее врио директора НКО «Фонд капитального ремонта» в Ростовской области Дарья Шереметьева.

Основная причина повышения тарифа — рост цен на стройматериалы и услуги подрядчиков.

Для того, чтобы повысить привлекательность условий аукционов по привлечению подрядных организаций, размер предельной стоимости услуг и работ по капитальному ремонту был пересмотрен с применением индекса роста потребительских цен, — уточняется в сообщении.

Индексация инициирована фондом капремонта на основании рекомендаций Министерства строительства Российской Федерации (приказ Минстроя России от 01.09.2022 № 710/пр).

Таким образом, с 1 июля 2024 года минимальный размер взноса составит 14,08 рубля с кв. метра. Ежемесячная плата за услуги капитального ремонта за среднюю двухкомнатную квартиру площадью в 50 кв. метров увеличится до 704 рублей (до индексации было 630,5 рубля).

Добавим, что индексация минимального размера взноса на капремонт проводится во всех регионах России.

Ранее мы сообщали, что с 1 июля жители Ростовской области будут платить за коммунальные услуги по новым тарифам.

Фото из архива (Фото НКО Фонд капитального ремонта Ростовской области)

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Таганрогская правда
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