Взгляд в перспективу: Форум будущих технологий пройдет в Москве

Ученые, промышленники, бизнес и власти встретятся на Форуме будущих технологий. Он пройдет в Москве 20-21 февраля. Событие состоится в третий раз. Участники форума обсудят ключевые вопросы и перспективы развития индустрии новых материалов и химии, важнейшие инновационные направления и инвестиционно-привлекательные проекты.

По словам заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко, в развитии ключевых отраслей экономики важен постоянный диалог науки, бизнеса и государства.

«Форум будущих технологий уже три года подряд показывает результаты такого диалога – прорывные технологии и проекты в разных отраслях. Форум – это также возможность свериться с представителями отрасли и науки в отношении принимаемых мер поддержки, откалибровать направления усилий для более эффективной дальнейшей работы», – отметил вице-премьер.

Стоит отметить, что каждый год темой форма становится та или иная отрасль, которая способствует технологическому суверенитету России. Например, в 2024 во главе угла были квантовые технологии.

По мнению заместителя председателя ростовского регионального отделения Союза машиностроителей России Лидии Новосельцевой, диалог между сторонами процесса — от разработки, до внедрения в производство очень важен, тем более сегодня, когда Россия идет по пути импортозамещения.

«Форум важное подспорье для развития отечественных технологий. Ведь именно здесь, например, представители различных предприятий могут впервые увидеть разработки наших ученых. Обсудить с ними, эти разработки масштабировать и внедрить в производственный процесс», — сказала Лидия Новосельцева.

Стоит отметить, что Форум будущих технологий — флагманское событие, где представлены проекты и разработки, которые определят вектор развития целых отраслей экономики на ближайшие годы.

Фото future-forum.tech