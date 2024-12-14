13 декабря прошло совместное заседание Совета директоров и Совета по предпринимательству города Таганрога, на котором подвели итоги нынешнего года и обозначили задачи на следующий.

В нем приняли участие глава города Таганрога Светлана Камбулова, председатель городской Думы Роман Корякин, сопредседатель Совета директоров города Таганрога Сергей Билан, сопредседатель Совета по предпринимательству города Александр Гаркуша.

По словам Светланы Камбуловой, одним из главных достижений стало эффективное взаимодействие городских властей и бизнес-сообщества. Сейчас в Таганроге стабильно работают более 12 тысяч предприятий. Увеличилась численность занятых во всех отраслях. Сохраняется рост средней заработной платы и объемов инвестиций в производства.

«Благодарю всех причастных за постоянную поддержку участников СВО и членов их семей, за помощь в благоустройстве городских пространств и благотворительность. Прекрасно понимаю, что в нынешних условиях бизнесу тоже непросто. Одна из главных проблем — кадровый голод. Пытаемся решать эту проблему комплексно, — отметила она.

На заседании обсуждались меры поддержки на рынке труда в 2025 году, вопросы применения инвестиционного налогового вычета и многие другие темы.

«Сегодня город и бизнес — неделимые понятия. Мы единая команда, которая в процессе диалога может не только ставить себе конкретные задачи, но и разделять общую ответственность», — подчеркнула глава города.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге за полгода объем инвестиций составил 11,1 млрд рублей.

Фото Анатолия Ивашова