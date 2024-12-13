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В Таганроге за полгода объем инвестиций составил 11,1 млрд рублей

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На Дону с начала 2024 года инвестиции в промышленный комплекс выросли почти на треть по сравнению с предыдущим годом. На сопровождении Министерства промышленности и энергетики Ростовской области находится более 200 инвестпроектов.

Город

В Таганроге только за январь–июнь объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций составил 11,1 млрд рублей, а темп роста — 157,3%.

Как сообщил на заседании регионального правительства и министр промышленности и энергетики Ростовской области Андрей Савельев, с начала 2024 года на Дону было запущено несколько новых производств. В частности «Ростсельмаш» успешно запустил 3 завода с привлечением займов ФРП на 9,3 млрд рублей: по производству прицепной и навесной техники, нового тракторного и завода трансмиссий.

Напомним, что запуск первого этапа нового импортозамещающего производства — филиала завода навесной и прицепной техники «Ростсельмаш» состоялся в Таганроге в феврале. На предприятии будет ежегодно выпускаться кормоуборочная, почвообрабатывающая и другая техника на 3 млрд рублей. Объем инвестиций в производство превысил 2 млрд рублей. Благодаря поддержке на всех уровнях, в том числе Фонда развития промышленности России, проект удалось реализовать менее чем за два года. На втором этапе планируется создание литейного производства, а на третьем — полигона испытаний комбайнов и тракторов. Ожидается, что с выходом завода на полную мощность количество рабочих мест увеличится до 1500.

Андрей Савельев подчеркнул, что многие инвесторы, реализовав в Ростовской области свои проекты, продолжают дальше инвестировать в развитие региона.

«Группа «ТЕХНО», запустив производство субстратов из каменной ваты, создает производства теплоизоляционных материалов и экструзионного пенополистирола. Это привлечет в регион еще около 8 млрд рублей инвестиций. Группа «Авангард», запустив заводы по производству микрофибры и полиэфирного волокна, завершает проект по увеличению мощности производства нетканных материалов. «БТК Групп» планирует в 1,5 раза увеличить мощности по выпуску ткани, создав производство полного цикла», — отметил он.

И добавил, что в Ростовской области и постоянно совершенствуется механизм поддержки инвесторов. Он включает налоговые льготы, «инфраструктурные» субсидии, компенсации процентов по кредитам банков.

Что касается Таганрога, то работа по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций ведется в соответствии с существующими муниципальными программами.

Актуализирована информация по инвестиционным площадкам, расположенным на территории Таганрога, сейчас в реестре их пять. Также городской реестр дополнен 14 инвестиционными проектами, и сейчас их 50. В рамках реализации этих проектов в нынешнем году было создано более 360 новых рабочих мест.

Фото пресс-службы губернатора (из архива)

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Таганрогская правда
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