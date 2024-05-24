Выставку «Россия» посетили 14 миллионов гостей

Сегодня, 24 мая, выставку «Россия», которая проходит на ВДНХ, посетил 14-миллионный гость. Им стал восьмилетний Кирилл Старов из Камчатского края. Он приехал в Москву с родителями — Дмитрием и Ларисой.

Семье вручили сертификат на путешествие в Тобольск — туристическую и индустриальную столицу Сибири.

Для нас очень неожиданно стать юбилейным посетителем. Ожидания от грядущей поездки самые радужные: хотим узнать что-то новое и получить новые впечатления, — рассказала мама Лариса.

Международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетители могут увидеть экспозиции 89 регионов России. Всех ждут культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа.

Выставка будет работать до 8 июля. Ещё есть время и возможность стать следующим миллионным гостем.

Отметим, что на выставке в рамках фестиваля «Будущее в цветах» можно увидеть ландшафтную экспозицию Ростовской области «Вольный Дон». Для ее оформления подобраны соответствующий материал и растения: тысячелистник, полынь, шалфей, тимьян, овсяница, пшеница, подсолнух, камыш и другие.

В композицию включены арт-объекты, центральной частью которой является «Дон-Батюшка». От Дона поднимается извилистая дорога с символичными, близкими и понятными жителям и гостям Ростовской области силуэтами.

Это Аксинья и Григорий, главные герои романа М.А.Шолохова «Тихий Дон», сбор урожая, старый трактор, фермы. Отображен и современный этап жизни Ростовской области: судно на подводных крыльях «Валдай», высотные дома, вертолёт, современный комбайн, ветряные электростанции, силуэты известных объектов региона — гостиницы «Якорь» и Музыкального театра.

Фото donland.ru