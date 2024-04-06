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Выставку «Россия» посетили 10 миллионов гостей

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Международную выставку-форум «Россия» 6 апреля посетил юбилейный, десятимиллионный гость. Им стал Константин Панфилов из Ярославля. На выставку он приехал с супругой Екатериной.

#В стране

— Для нас это абсолютно неожиданно — мы на Выставке первый раз, и такой сюрприз. Я очень рад, что так получилось, — рассказал Константин Панфилов.

— Хорошо, что мы приехали именно в это время, — добавила его жена Екатерина.

Константин с супругой получили от АНО «Дирекция Выставки Достижений «Россия» и Госкорпорации «Росатом» сертификат на путешествие в Мурманск. Там они смогут посетить первое в мире судно с ядерной энергетической установкой — атомный ледокол «Ленин» и однин из универсальных атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот». А еще они познакомятся со знаменитой Кольской атомной электрической станцией. Раньше семья никогда не была на русском Севере.

Напомним, международная выставка-форум «Россия» — это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. Посетителям представлены экспозиции всех регионов страны. Всех гостей ждут культурно-развлекательные события каждый день. Например, у стенда Донского региона можно «собирать урожай» в игре «Битва комбайнов».

Фото Сергей Баранов

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Таганрогская правда
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